20.03: arriva il comunicato del CONI - Dopo l'anticipazione di TMW e la conferma di Frattini, arriva anche il comunicato ufficiale del CONI in merito al rinvio delle sentenze di merito relative al blocco dei ripescaggi e ai criteri per il loro eventuale svolgimento. Confermata, ma...

LIVE TMW - CONI, le sentenze entro martedì mattina. La Serie C rinvia

Spezia, Gyasi: "Felice del primo gol in B. Di Natale? Ci insegnerà tanto"

Spezia, Bachini in prova. Potrebbe essere l'innesto last minute

Pescara, Cocco: "Sapevo di non essere finito. Ora voglio la doppia cifra"

Spezia, rinnovi in arrivo per Maggiore e Vignali

Palermo, Falletti: “Io e Coronado diversi. Voglio la A in rosanero”

Livorno, in arrivo il centrocampista Moretti

Lecce, retroscena Mancosu. In estate ha rifiutato il Cagliari

Cosenza, svelate le maglie del ritorno in Serie B

Salernitana, Rosina reinserito nella lista Over 23

Benevento, doppio innesto per i Giovanissimi: ecco Vacchiano e Marrone

Spezia, doppio rinnovo in arrivo a centrocampo

Campagnaro: "Un altro anno come quello con Zeman e avrei smesso"

Doppio rinnovo in arrivo in casa Spezia: secondo quanto riferito da Il Secolo XIX , sono infatti prossimi al prolungamento di contratto i centrocampisti Giulio Maggiore e Luca Vignali .

