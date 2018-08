Spezia, due colpi in attacco: centravanti ed esterno

Lo Spezia in questi ultimi giorni di mercato lavorerà per regalare al tecnico Marino, e alla piazza, due colpi in avanti per completare la squadra. Si tratta di un esterno offensivo di qualità e gamba e di un attaccante centrale che possa garantire i gol. Per il primo ruolo i nomi sono quelli di Danilo Soddimo, classe '87, in uscita dal Frosinone e Soufiane Bidaoui, classe '90, svincolato dopo l'esperienza all'Avellino; per il secondo ruolo i nomi sono sempre quelli di Gianluca Scamacca, classe '99, del Sassuolo e Antonio Floro Flores, classe '83, prossimo allo svincolo con il Chievo. Come riporta Speziacalcionews.it l'arrivo di Scamacca non chiuderebbe la porta a quello di Floro Flores, o di un altro profilo d'esperienza.