Spezia, elongazione al bicipite femorale per Pierini

20.00 - Doppia sorpresa in casa Milan, con Gattuso che schiera dal 1' Laxalt e Borini, preferiti a Rodriguez e Cutrone. Aurelio Andreazzoli, invece, deve sostituire forzatamente lo squalificato Zajc: al suo posto ci sarà Traoré, mentre in difesa c'è Maietta con Silvestre. Ecco le...

Totti e Braida: "Nel 1988 voleva portarmi al Milan, i miei dissero di no"

Fiorentina, Cognigni: "Rifiutati 40 milioni per Milenkovic. Pezzella leader"

TOP NEWS ore 17 - Euro 2024 in Germania. CR7: un turno di squalifica

SPAL-Sassuolo, le formazioni ufficiali: ampio turn over per De Zerbi

Serie A, live dai campi: Juve e Napoli in campo, out Lykogiannis

Chi ama non dimentica. Striscione dei tifosi del Sassuolo per Missiroli

Juve, Cristiano Ronaldo esulta per il filotto: "Grandi ragazzi"

La Samp rincuora Kownacki citando De Gregori: "Dawid non aver paura"

Juve e Napoli in scioltezza. Roma, un po' di sereno

Rivera: "Quanto varrei oggi? Non me lo chiedo"

Replica in programma domani per la seduta di rifinitura (che verrà svolta a porte chiuse); sempre domani, alle 12:15, è prevista la conferenza pre-gara con il tecnico aquilotto, presso la sala polifunzionale 'R. Capellazzi' del Ferdeghini.

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Nicholas Pierini, hanno evidenziato per l’attaccante aquilotto una elongazione al bicipite femorale della gamba destra; il calciatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo del caso.

Penultima tappa di avvicinamento dello Spezia di mister Marino alla sfida in programma sabato 29 settembre alle ore 15:00 sul terreno dell' 'Alberto Picco' contro il Carpi guidato da mister Castori.

