Emergenza difesa in casa Spezia in vista della sfida contro il Cittadella. Il tecnico ligure Marino infatti dovrà fare a meno di Luca Vignali, per squalifica, ed Elio Capradossi, per infortunio. Lo Spezia è però in apprensione anche per le condizioni del capitano Claudio Terzi che potrebbe dare forfait alla trasferta veneta aprendo un buco in una difesa dove rientrerà quasi certamente Filippo De Col sulla destra e dove sarà confermato giocoforza il neo arrivato Alessandro Ligi. L’assenza dei due centrali, fin qui titolari inamovibili, metterebbe però in difficoltà il tecnico spezzino che dovrebbe andare a pescare dalla Primavera almeno un centrale da affiancare a Ligi in una linea difensiva inedita. Lo riporta Il Secolo XIX.