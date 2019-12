Spezia, Erlic: "Livorno sfida sentita e difficile. Il Picco ci aiuterà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio su Il Secolo XIX alle parole di Martin Erlic, difensore dello Spezia rientrato solo nelle ultime gare dopo l’infortunio subito la scorsa stagione, in vista del derby contro il Livorno di domani: “Appena sono tornato sul campo dopo l’infortunio mi sono messo a lavorare sodo per farmi trovare pronto e devo ringraziare il mister che mi ha sempre incoraggiato a non mollare perché il mio momento sarebbe arrivato. Coi compagni mi trovo molto bene, Capradossi è un punti di riferimento, mentre Salva e Juan hanno qualità e voglia. Ognuno di noi ce la mette tutta per inparare gli insegnamenti del mister. - continua Erlic – Livorno? Sappiamo che ci attende una partita molto sentita e difficile, anche loro sono spinti dalla voglia di migliorare la propria posizione, ma con l’aiuto del Picco, dei tifosi che ci sosterranno dal primo all'ultimo minuto, possiamo riuscire a far punti”.