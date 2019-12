Spezia, Erlic: “Siamo da 7, ma di incoraggiamento. Possiamo fare di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dello Spezia Martin Erlic ha parlato ai microfoni di Pianetaserieb.it del suo rapporto con l’allenatore Vincenzo Italiano e della sua stagione: “Il mister è un battagliero, lo era quando giocava e lo è ora che allena, riesce sempre a caricarci nel modo giusto. Durante la settimana lavora molto sul gruppo cercando di renderlo ancora più unito. In settimana ci concentriamo molto sulla fase difensiva, a inizio stagione abbiamo faticato un po' perché stavamo più alti, ma ora stiamo migliorando partita dopo partita e quando gli avversari attaccano, i centrocampisti e gli attaccanti ci danno una mano. Ma, il segreto è lavorare molto. Il duro lavoro paga sempre. - continua Erlic – A questa prima parte di stagione darei un sette, ma di incoraggiamento. So che possiamo fare di più e soprattutto dobbiamo fare di più perché i margini di miglioramento ci sono. La Serie B è un campionato molto difficile, tra zona play off e play out ci sono solo otto punti e tutti possono vincere contro tutti. Non bisogna mai mollare perchè c’è il campionato è ancora lungo. E, soprattutto, non bisogna mai dar nulla per scontato.”