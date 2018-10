Spezia, esercitazioni tattiche per gli uomini di mister Marino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quarta seduta di lavoro settimanale per lo Spezia di mister Marino, che prosegue nella preparazione in vista della sfida valida per il settimo turno di campionato in programma domenica 7 ottobre, alle ore 15:00, al 'Picchi' di Livorno contro la formazione guidata da mister Lucarelli.

Lo staff tecnico aquilotto ha modulato la seduta odierna con esercitazioni prevalentamente tattiche: prima circolazione palla su spazi ristretti, a seguire sviluppo dell'azione offensiva su tutto campo e, in chiusura, sfida a ranghi misti su 70 metri di campo.

Per domani è in programma una seduta di lavoro che verrà svolta a porte chiuse così come la rifinitura pre-gara prevista per la giornata di sabato.