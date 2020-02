© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A DAZN, al termine della gara vinta contro il Perugia, parla l'attaccante del Perugia, Federico Ricci. Queste le sue parole: "Il rigore? Facciamo un po' a gara con mio fratello, volevo batterlo, ha fatto bene a lasciarmelo. Dieci risultati utili consecutivi? Abbiamo trovato la quadratura del cerchio. Siamo messi bene in campo e troviamo il gol con facilità. Ci divertiamo. Recupero contro la Cremonese? Non ci pensiamo alla A, siamo carichi, siamo in fiducia, poi si vedrà".