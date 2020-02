Spezia, Ferrer: "Inizio difficile, ma ora ho capito il calcio italiano"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dello Spezia Salva Ferrer ha parlato delle difficoltà d’ambientamento iniziali e di come sia cresciuto nell’arco di questi mesi sotto la guida di Italiano: “All’inizio non è stato facile, ho dovuto lavorare sodo per ambientarmi e capire l’idea di gioco che sta alla base del calcio italiano. Ma ora sono riuscito a entrare nell’ottica giusta. Sono felice della mia crescita, ma ora devo continuare su questa strada senza montarmi la testa perché ho ancora tanto da imparare. - continua lo spagnolo come riporta Il Secolo XIX - Quando decidi di andare a giocare all’estero è importante capire e cercare di fare propri quelli che sono i costumi del luogo per questo uno dei miei primi obiettivi è stato quello di imparare l’italiano”.