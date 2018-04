Spezia, fissata già per domenica la ripresa dei lavori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata la sfida pareggiata in casa del Frosinone, le Aquile di Fabio Gallo torneranno al lavoro già nella mattinata di domani sul terreno del "Comunale" di Follo (domenica ore 11:00), in vista della sfida in programma martedì sera al "Picco" contro il Brescia.