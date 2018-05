Spezia, Forte vuole restare. Pronto a ridursi l'ingaggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante Francesco Forte è pronto a restare allo Spezia e avrebbe già chiesto all'Inter, che ne detiene il cartellino fino al 2020, di poter continuare la sua avventura in Liguria come riferito dal Secolo XIX. L'attaccante classe '93, che ha collezionato 31 presenze segnando 6 reti, ha così anticipato i tempi prima ancora di sapere se rientrerà o meno nell'affare che porterà Samuele Mulattieri, attaccante classe 2000, in nerazzurro e dicendosi pronto a ridursi anche l'ingaggio. Ora la palla passa alle due dirigenze che dovranno decidere se assecondare il ragazzo o meno.