Spezia-Frosinone 0-0 all'intervallo: meglio i ciociari che colpiscono un palo con Beghetto

Si sono conclusi i primi quarantacinque minuti all’Alberto Picco di La Spezia, dove il risultato è ancora fermo sul pareggio dopo una prima frazione movimentata. Parte forte lo Spezia con una manovra più fluida che libera bene gli esterni aquilotti e dopo cinque minuti con una bell’azione manovrata Bartolomei mette in mezzo un cross liftato per Galabinov, che anticipa di testa Ariaudo ma non riesce a sbloccare la gara. Al nono minuto lo Spezia si fa nuovamente vedere dalle zone di Bardi, con Vitale che prova ad aggirare la barriera con un mancino insidioso su punizione non trovando lo specchio della porta. Tre minuti più tardi è il Frosinone ad affacciarsi in avanti, e dopo un cross di Salvi dalla destra Beghetto è libero di calciare dal lato mancino dell’area ma colpisce il palo a Scuffet battuto.

IL FROSINONE CRESCE - L’occasione sveglia la squadra di Nesta, che inizia in maniera più convinta ad attaccare lo Spezia sulle fasce, soprattutto con Beghetto, sempre libero di agire in superiorità numerica. Al sedicesimo è Novakovich ad avere una buona chance dopo un contropiede rapido dei ciociari: bel duello con Erlic che lo rallenta e poi tiro a lato da poco fuori l’area di rigore. Ancora Beghetto a metà prima frazione scalda i guanti di Scuffet con un destro preciso ma poco potente, guadagnando un corner. Passano dieci minuti e su una palla persa da Nzola Rohden libera il destro costringendo Scuffet a concedere nuovamente un tiro dalla bandierina alla squadra di Nesta. Nel finale lo Spezia si scuote e prima con Bartolomei sfiora il vantaggio con un destro potente dall’interno dell’area di rigore dopo una splendida sponda di Galabinov, poi con Maggiore e Galabinov stesso non trova la porta da buona posizione.