Spezia-Frosinone, formazioni ufficiali: stesso 11 dell'andata per i liguri, ciociari con Ciano avanti

Serie B, ultimo atto.

Questa sera alle 21:15, infatti, il campionato cadetto vedrà la sua conclusione, con la finale playoff di ritorno: al "Picco" di Spezia, Spezia e Frosinone si affronteranno negli ultimi 90' della stagione, che decreteranno chi tra le due squadre avrà il pass per la Serie A.

Si parte dal vantaggio ligure, 0-1 in terra ciociara, con i laziali quindi obbligati a vincere con due gol di scarto se vorranno il salto di categoria: non sono infatti previsti tempi supplementari e/o calci di rigori, in caso di parità di punteggio andrà su lo Spezia per il miglior piazzamento in classifica nella regular season (terzo posto contro l'ottavo del Frosinone).

Diramate poco fa le formazioni ufficiali. Formazione che vince non si cambia, ed ecco quindi che mister Italiano, sul fronte locale, conferma l'undici della finale di andata: confermato quindi Galabinov nel ruolo di centravanti, supportato dagli esterni Nzola e Gyasi. Sul versante opposto, è Brighenti a vincere il ballottaggio in difesa con Szyminski, mentre in avanti, data l'assenza di Dionisi, Nesta schiera Novakovich e Ciano.

Eccole di seguito:

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Nzola, Galabinov, Gyasi.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Novakovich, Ciano.