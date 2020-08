Spezia-Frosinone, l'ultimo atto. Per la A i ciociari dovranno vincere con due gol di scarto

Spezia-Frosinone di questa sera deciderà la ventesima e ultima formazione che prenderà parte alla Serie A 2020/2021. All'andata gli Aquilotti si sono imposti per 1-0 sul campo della formazione di Alessandro Nesta che, per tornare nella massima serie, dovrà vincere con almeno due gol di scarto. In caso di parità fra andata e ritorno per determinare la vincitrice dei playoff verrà presa in esame il piazzamento durante la stagione regolare in quanto non sono previsti supplementari e rigori.