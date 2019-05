Spezia, Galabinov al 45': "Nella ripresa il Crotone attaccherà di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il suo gol di testa Andrej Galabinov sta momentaneamente decidendo la sfida tra Spezia e Crotone, una rete pesante per i bianconeri che ambiscono a mantenere un posto nei play-off. L'attaccante bulgaro, al termine dei primi 45', è stato raggiunto dai microfoni di DAZN per un breve commento:

"Giochiamo contro una squadra che è messa bene in campo e sa palleggiare. Fortunatamente è arrivato il gol e siamo passati in vantaggio. Sicuramente nella ripresa il Crotone attaccherà ancora di più ma noi li aspetteremo e cercheremo di fare risultato".