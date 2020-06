Spezia, Galabinov: "Felice per la vittoria, possiamo ambire alla promozione diretta"

Queste le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante dello Spezia Galabinov, autore della tripletta decisiva nella sfida contro il Chievo.

Colpo importantissimo dello Spezia, capace di vincere per 1-3 in casa del Chievo. Una vittoria arrivata grazie soprattutto alla sontuosa tripletta di Andrej Galabinov, che ha commentato il match ai microfoni di Dazn.

Ti sei ripreso con gli interessi tutti i gol che non hai potuto segnare, a causa di un lungo infortunio, nella prima parte del campionato.

“E’ stato un periodo difficile dopo l’operazione. Fortunatamente mi sono ripreso al cento per cento e adesso si vedono anche i risultati”.

Nel primo tempo hai fatto una partita di sacrificio: il segnale che tutti devono stringere i denti per arrivare all’obiettivo.

“Assolutamente, bisogna stringere i denti. Arriviamo da un momento particolare, ricominciare dopo tre mesi di stop non è facile. Stiamo lavorando molto bene: nel primo tempo le due squadre si sono studiate, poi nella ripresa la partita si è aperta e sono contento per noi”.



Avete approfittato della sconfitta del Frosinone, adesso siete terzi in classifica.

“Noi sapevamo solo della sconfitta del Pordenone con il Trapani. Sono contento che il Frosinone abbia perso, così ci avviciniamo al nostro obiettivo e speriamo di continuare così”.

Qual è il passo decisivo che deve fare lo Spezia per tenersi stretti questi playoff o addirittura sognare la promozione diretta?

“Siamo una squadra che può puntare alla promozione diretta, ce l’abbiamo come obiettivo. Dobbiamo stare con i piedi per terra e lavorare sempre di più, poi quello che viene lo prenderemo”.

Non ci sono molti giocatori in panchina: ne avete a sufficienza per arrivare al finale di stagione?

“Abbiamo una rosa ampia, anche se nel corso delle settimane abbiamo avuto qualche acciacco. Quattro/cinque giocatori fondamentali sono fuori: speriamo che si riprendano presto e che ci possano dare una mano. Penso che abbiamo i mezzi giusti per arrivare fino in fondo”.