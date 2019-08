© foto di Giacomo Morini

La prestazione di Andrey Galabinov all’esordio contro il Cittadella - un assist, un gol e una traversa – hanno rassicurato lo Spezia sulle condizioni e la voglia del centravanti bulgaro anche se non allontanato del tutto le voci su un innesto in attacco da concretizzare in quest’ultima settimana di mercato, specialmente se si decidesse di cedere in prestito Sveinn Aron Gudjohnsen, attuale prima alternativa del bulgaro. I sogno sono rappresentati sempre da Fabio Ceravolo del Parma e Diego Falcinelli del Bologna che però hanno ingaggi molto alti per le casse societarie dei liguri e sembrano difficili da portare in Serie B a meno di non avere budget elevati.

Per questo, come riporta Cittadellaspezia.com, sarebbe in risalita il nome di Gabriele Gori, classe ‘99, della Fiorentina che potrebbe arrivare in prestito per fare l’alter ego di Galabinov al centro dell’attacco.