Spezia, Galabinov verso... quota Cento. Un solo gol per il grande traguardo

Niente ovviamente a che vedere con il Decreto Legge del 2019 e la pensione, ma con un semplice dato statistico che potrebbe arricchire il palmares dell'attaccante bulgaro, ora in forza allo Spezia e a un passo da quota 100 gol in Italia.

Nella semifinale playoff di ritorno contro il ChievoVerona, infatti, il giocatore ha siglato il suo 99esimo gol con i club nostrani e stasera, in quel di Frosinone, cercherà anche la persona impresa della tripla cifra. Reti siglate in ogni categoria, per altro, quelle del giocatore: 3 in serie A, 57 in B, 30 in C, 7 in coppa Italia, 2 in altri tornei post season.