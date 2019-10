© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia sta vivendo uno dei momenti più bui degli ultimi anni, forse dell’ultimo decennio. La squadra dopo la vittoria all’esordio ha smarrito la strada dei tre punti, è ultima in classifica e non riesce più a far valere quel fattore Picco che è sempre stato un valore aggiunto. In un momento di così grave crisi, con il tecnico Vincenzo Italiano in bilico, la squadra ligure può provare a sorridere per le notizie che arrivano dall’infermeria.

Da domani infatti il centravanti Andrey Galabinov tornerà ad allenarsi in campo dopo quasi un mese in palestra per curare un problema al ginocchio. Il rientro fra i disponibili non sarà immediato, ma è un segnale incoraggiante per lo Spezia rivedere sul prato il bulgaro la cui assenza – anche a causa di un vero e proprio vice – sta pesando oltre le attese.