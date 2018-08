Spezia, Galabinov: "Voglio esaltarmi grazie al gioco di Marino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di presentazione in casa Spezia per il nuovo attaccante di Pasquale Marino: Andrej Galabinov. Ecco le parole del bulgaro riportate dal sito ufficiale del club ligure: "Sono contento della scelta che ho fatto, ho sposato un progetto serio e stimolante, non vedo l'ora di scendere in campo; era già diverso tempo che i contatti erano aperti e l'ultimo giorno abbiamo concretizzato. Qui ho trovato uno staff tecnico preparato, un Club ambizioso, un gruppo unito, sicuramente cercheremo di ottenere il massimo e di far divertire i nostri tifosi; prima di venire ho parlato con Lamanna, mi ha dato ulteriori motivazioni e non ho avuto dubbi sull'accettare. Nonostante la mia fisicità amo giocare la palla anche lontano dall'area di rigore, mi piace mandare in porta i compagni e premiare i loro inserimenti, tanto che in una stagione arrivai anche a servire dodici assist. Il 4-3-3 di mister Marino è un gioco offensivo che valorizza gli attaccanti e ripeto, non vedo l'ora di indossare la maglia bianca e di giocare al "Picco"; da avversario è sempre stato un campo ostico, c'è un ambiente caldo e sarà sempre difficile per chi ci affronterà. Questa è una società di Serie A a tutti gli effetti, ho trovato strutture che altrove sognano ed è un privilegio poter giocare qui; contento e onorato dell'entusiasmo dimostrato dai tifosi nei miei confronti, farò di tutto per ripagare la fiducia e sono pronto a fare un grande campionato. La stagione passata? Tra Juric e Ballardini grande differenza dal punto di vista del gioco; nel girone di ritorno sono arrivati i punti, anche se per gli attaccanti non è stato facile mettersi in mostra ed essere presenti vicino alla porta avversaria. La nazionale? Credo proprio che tornerò a farne parte, ci tengo e darò il massimo anche per questo".