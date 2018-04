Spezia, Galllo: "L'Empoli dovrà faticare per batterci. Tifosi sosteneteci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Fabio Gallo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli capolista: “La vittoria di Cittadella ci avvicina al primo obiettivo stagionale, un risultato pesante che alla luce degli scontri diretti che ci saranno in campionato, ci fa stare più tranquilli, il risultato ci ha infatti portato in una posizione in linea coi programmi. Ora arriva l'Empoli, una squadra che sta dimostrando sul campo la propria forza e supremazia, ma verrà a giocare da noi e gli servirà una grande prestazione per poterci battere perché noi abbiamo tutta l’intenzione di vincere. I toscani hanno dimostrato grande bravura nel palleggio, nelle capacità di muovere palla e trovare grandissime accelerazioni. Guardando le gare dell'Empoli pare che non abbia punti deboli, che sia imbattibile come ha confermato a Foggia. Ho chiesto ai ragazzi intelligenza e grande impatto fisico dei duelli uno contro uno; ritengo che il sistema sia una conseguenza dall’atteggiamento. Dobbiamo essere bravi, attenti, essere umili; dovremo correre e soffrire, cercando di far male nelle occasioni che ci creeremo. - continua Gallo come si legge sul sito ligure – Abbiamo perso Maggiore, ma speriamo di recuperarlo presto così come Granoche e Mastinu. Capelli invece è stato vittima di un incidente domestico dove ha riportato delle ustioni al braccio sinistro ed ora è ricoverato a Genova per cercare di recuperare il prima possibile. Tifosi? Ci sono sempre stati vicini e mi aspetto che anche contro l'Empoli si facciano sentire perché ne abbiamo bisogno. Vogliamo ritrovare il nostro fortino, dopo tre partite interne senza vittorie, servirà anche la fortuna, non ho mai visto una squadra vincere senza un pizzico di fortuna".