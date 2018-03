Spezia, Gallo: "A Bari prova maiuscola. Perugia? Bravura e buona sorte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vigilia di campionato in quel di Perugia per lo Spezia di Fabio Gallo. Oggi il tecnico degli aquilotti ha parlato della gara del 'Curi' in conferenza stampa: "Veniamo da un buona prova, anche se il gol preso a Bari era evitabile e di certo non mi ha fatto piacere, come non ha fatto piacere alla squadra; rimane la prova offerta, maiuscola, di valore. Due errori di fila su calcio piazzato contro le abbiamo pagate a caro prezzo, sono state sanguinose. Capisco che sulle valutazioni delle prestazioni pesino i risultati finali; da sempre nel calcio 'palla dentro sei bravo, palla sul palo sei scarso'. I nostri attaccanti si stanno dimostrando di valore, temibili; gli altri devono stare attenti come noi dobbiamo rispettare chi abbiamo di fronte. Forte? Francesco è un giocatore forte, in primis nella testa, nell’essere professionista; è in grande crescita, non si accontenta mai, punta sempre a perfezionarsi. Palladino è vicino al rientro, Gilardino è un’opzione a gara in corso. La squadra sta bene, ha recuperato, ma ci sono scelte che devo ancora fare, in base anche le caratteristiche degli avversari. Il Perugia? E' di certo in un ottimo momento, anche a livello di buona sorte; una difesa a tre che in alcuni frangenti diventa a cinque, con un’ottima fase di non possesso e molto temibile sulle ripartenze. A livello di gioco di squadra, credo che, più di Di Carmine, sia Cerri quello importante, una specie di regista avanzato, bravissimo ad usare il suo fisico e pericoloso in zona gol".