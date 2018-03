Spezia, Gallo: "Abbiamo colto un punto pesante in uno stadio difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Gallo, allenatore dello Spezia, è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Bari (1-1 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale: "Abbiamo colto un punto pesante in uno stadio difficile come il "San Nicola", anche se un po' di rammarico c'è perché abbiamo interpretato la gara in maniera ottimale, mettendo in campo grande personalità e creando diverse difficoltà al Bari; abbiamo creato i maggiori pericoli del match ed avremmo potuto anche portare a casa i tre punti se in certe situazioni fossimo stati più coraggiosi, ma resta una prova positiva, con la squadra che ha dimostrato carattere dopo due partite casalinghe un po' sottotono".

Il tecnico degli spezzini analizza anche il secondo tempo del match: "La rete di Forte ci ha sbloccato mentalmente, consentendoci di interpretare una gara di spessore; i cambi del Bari nel corso della ripresa ci hanno costretto ad abbassare il baricentro, ma nonostante ciò abbiamo continuato a creare pericoli alla porta di Micai, ripenso alle conclusioni nel finale di Granoche e Marilungo".