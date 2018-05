Spezia, Gallo: "Accetto la sconfitta, non riusciamo a concretizzare"

© foto di Federico Gaetano

Fabio Gallo, tecnico dello Spezia, ha commentato così la sconfitta per 2-1 in casa del Foggia: "Abbiamo avuto la possibilità di pareggiare - sono le parole raccolte da TuttoCalcioPuglia.com - un'occasione importante con Granoche, un rigore solare. Nel secondo tempo il Foggia ha giocato di rimessa, noi abbiamo provato a recuperare e non ci siamo riusciti. Paghiamo la difficoltà a concretizzare. Quando perdi non sei mai soddisfatto, ma i ragazzi hanno dato tutto quindi non posso far altro che accettare la sconfitta e prepararci per la prossima partita".