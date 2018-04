Spezia, Gallo: "Con la Cremonese serve determinazione e grinta"

© foto di Federico Gaetano

Ultimo giorno di preparazione per lo Spezia di Fabio Gallo in vista della sfida casalinga contro la Cremonese. Prima del ritiro, il tecnico di Bollate ha incontrato gli organi di informazione presso la sala polifunzionale 'Rino Capellazzi': "A Pescara approccio ed esecuzione dei primi 70 minuti sono stati bruttissimi sotto tutti i punti di vista. Tecnico, tattico, di concentrazione e il risultato lo ha testimoniato; non possono bastare gli ultimi 20 minuti a cambiare la mia opinione sulla gara. Siamo consapevoli di quanto male abbiamo fatto; il problema è stato mentale, non certo tecnico perché poi siamo anche andati vicini a recuperare un risultato che poteva essere pesantissimo. La Società ha voluto parlare alla squadra, sensibilizzandola a continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto, a dare il massimo fino alla fine. Bisogna andare avanti, pensare alla sfida contro la Cremonese; al Picco dobbiamo giocare sempre per vincere, peccato non esserci riusciti nelle partite importanti. La classifica dice che abbiamo 47 punti, la partita sarà difficile, tra due buone squadre che vengono entrambe da sconfitte e nessuno vorrà regalare nulla. Di sicuro servirà determinazione e grinta, senza non si va da nessuna parte. L’amarezza dei tifosi è comprensibile, ma questo era l’anno zero, tutte le problematiche della stagione, le abbiamo affrontate sempre con professionalità e voglia. Chi fa può sbagliare, non ho nulla da recriminare sull’impegno a squadra e staff", ha detto.