Spezia, Gallo: "Empoli squadra più forte di B, meritavamo di più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Soddisfatto a metà Fabio Gallo, perché nonostante l'ottima prova dei suoi contro la capolista Empoli, al ventesimo risultato utile consecutivo, le Aquile hanno guadagnato un solo punto, rispetto ai tre che Terzi e compagni avrebbero meritato: "L'Empoli ha concluso verso la nostra porta appena una volta e mezzo e questo la dice lunga sulla prestazione offerta dai nostri, contro una formazione che solitamente va molto facilmente alla conclusione. Il gol arrivato su un'azione che non è da Empoli, arrivato su un lancio lungo dove non siamo stati bravi a chiudere, ma voglio comunque sottolineare la prova dei miei, le occasioni avute e le due occasioni ghiottissime avute in avvio di ripresa ed allo scadere; prestazione di grande spessore, abbiamo guadagnato un punto sulle squadre che ci precedono, mentre dietro è cambiato poco, quindi avanti così, pronti a cogliere qualunque occasione".

Inoltre il tecnico ha aggiunto: "De Francesco arrivava da tre giorni di febbre e non era al meglio, Pessina nonostante la stanchezza ha dato tutto fino alla fine, dimostrando ancora una volta grande generosità; oggi non era la partita per mettere la difesa a tre e schiacciarci nel finale, così abbiamo optato per sostituzioni "ruolo per ruolo", sfiorando anche il successo con il palo colpito nel recupero da Forte. L'Empoli è la squadra più forte di questo campionato, senza dubbio quella che gioca il miglior calcio, con un pizzico in più di concretezza avremmo portato a casa tre punti, ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Palladino? Sta lavorando, si sta impegnando molto, ha spunti importanti e nelle ultime otto partite potrà darci una grande mano".