Spezia, Gallo: "Gilardino unico, decide lui se continuare o meno"

© foto di Federico Gaetano

Fabio Gallo, tecnico dello Spezia, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara contro la Pro Vercelli. "Torniamo da Foggia con il rammarico di non aver concretizzato le occasioni avute e con un rigore non dato su Granoche che avrebbe inciso non poco. Di certo avremmo potuto fare di più, avremmo potuto ottenere il giusto pareggio; non è la prima volta che ci capita, ma andiamo avanti. Ora affrontiamo le ultime tre gare in cui proveremo a vincere, come è giusto che sia. Sappiamo di affrontare una squadra, la Pro Vercelli, che verrà al Picco per giocarsi il tutto per tutto, a caccia di punti. Domani servirà una prestazione che sia di sostanza, dovremo essere dentro la partita per tutta la sua durata. Il calendario prevede ancora tanti scontri diretti, la classifica ha ancora tanto da dire. Gilardino? E’ il nostro giocatore più in vista; lo abbiamo avuto molto poco, ma quando è stato disponibile lo abbiamo utilizzato e ha fatto la differenza, ha caratteristiche uniche. Peccato abbia avuto tanti problemi fisici; la decisione se continuare o meno sta a lui", ha detto l'allenatore.