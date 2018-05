Spezia, Gallo in bilico per il futuro. Opzione nelle mani di Volpi

© foto di Federico Gaetano

Si prospetta una vera rivoluzione in casa dello Spezia in vista della prossima stagione. In attesa di capire quale sarà l'intenzione, sul fronte degli investimenti, del patron Volpi, il quadro tecnico della società rischia di essere profondamente rinnovato. Detto che il ds Gianluca Andrissi è già praticamente certo dell'addio, un grosso punto interrogativo riguarda anche il tecnico Fabio Gallo. A parlarne è Il Secolo XIX che sull'allenatore ricorda anche che esiste una opzione di rinnovo a favore della società ligure con aumento di circa 30mila euro sull'attuale ingaggio.