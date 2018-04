Spezia, Gallo: "Salvezza il prima possibile, ci sono 8 finali"

Fonte: acspezia.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Fabio Gallo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Frosinone:

"Tutte le squadre di questo campionato, prima o poi, hanno dovuto affrontare momenti difficili, anche più volte nel corso della stagione. Nonostante il periodo non brillantissimo, il Frosinone è sempre rimasto nelle posizioni di vertice e questo la dice lunga sul valore della squadra ciociara. Ha giocatori di altissimo livello, un organico completo per caratteristiche, che permette di giocare in ogni modo; qualità e scelte, mi aspetto un’altra partita di altissimo spessore. Sono una squadra organizzata, guidata da un mister che conosco bene, che ha fatto un percorso simile al mio.

Io, insieme con il mio staff, cerchiamo di preparare tutte le partite nel modo migliore, anche in funzione di quelle che sono le forze dell’avversario e sabato affronteremo una squadra davvero forte. Proveremo a metterli in difficoltà in un momento dove il loro aspetto mentale è abbastanza sul filo del rasoio; quando decidi di fare un ritiro di una settimana non hai mai la controprova a priori sul fatto che sia giusto o sbagliato.

Noi proveremo a sfruttare le eventuali loro negatività del momento; la piazza si aspettava di certo tantissimo dopo una retrocessione ed una mancata promozione, aveva aspettative altissime; noi dovremo fare in modo di essere pronti.

Sabato abbiamo dimostrato di essere all’altezza della sfida contro la capolista, che veniva da 19 risultati utili; per numero di occasioni avute avremmo anche meritato di vincere la partita e questo, unito ai complimenti ricevuti a fine gara dal loro tecnico, da la misura della prestazione che abbiamo offerto. Prima della gara un pari avrebbe soddisfatto tutti, alla luce di quanto successo in campo, normale un pizzico di rammarico.

Il gol su punizione di Lopez? Si sentiva in fiducia; calcia bene gli angoli, ha un buon piede come altri in rosa, prova tanto durante la settimana.

Maggiore? Ha lavorato a parte in settimana, è in miglioramento, decideremo domani; in gruppo qualche altro affaticato che valuteremo fino all’ultimo. Sui giocatori più esperti necessitiamo di un’attenzione maggiore per evitare problemi; abbiamo un rapporto franco con i ragazzi, il confronto è continuo e non vogliamo correre rischi inutili.



La salvezza già a Frosinone? Speriamo, da luglio lavoriamo per raggiungere il prima possibile questo obiettivo. Mancano 8 partite, 8 finali come si dice in questi casi, c'è la possibilità di giocarle tutte in maniera importante. Vedo nei ragazzi la voglia di fare bene, dopo saranno i risultati a dirci quello che possiamo fare. Di scontato in questo campionato non c’è nulla, ogni turno nasconde delle insidie; credo che le ultime due/tre gare saranno decisive; già da sabato ci sono tanti scontri diretti, ogni giornata può regalare sorprese".