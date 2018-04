Spezia, Gallo: "Sei gare alla fine, non possiamo mollare un centimetro"

© foto di Federico Gaetano

Fabio Gallo, tecnico dello Spezia, ha parlato sul sito ufficiale dopo la sconfitta rimediata contro il Brescia. "Abbiamo concluso almeno dieci volte verso la porta avversaria, purtroppo non siamo riusciti a concretizzare, mentre i nostri avversari ci hanno punito severamente alla prima e unica occasione creata. La rete annullata a Marilungo? Dalle immagini non si riesce a capire se si tratta o no di fuorigioco, diciamo che il direttore di gara è stato molto bravo. De Francesco? Prova decisamente positiva, peccato non sia riuscito a calciare come sa fare; di sicuro ha alzato il tasso tecnico della squadra, ha grandi doti e può crescere ancora tanto. Mancano sei partite alla fine del campionato, non possiamo mollare nemmeno un centimetro, dobbiamo fare del nostro meglio fino alla fine, continuando a cercare di portare via punti da tutte le gare che ci troveremo ad affrontare. Forse davanti avremmo dovuto cercarci di più, ma alla fine le occasioni ci sono state, non siamo stati bravi a concretizzare" ha detto.