Spezia, Gallo: "Siamo scesi in campo con grande professionalità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Gallo, allenatore dello Spezia, è intervenuto al termine del match perso contro l'Avellino (1-0 il risultato finale). Ecco le sue parole in conferenza stampa e riportate dal sito ufficiale della società ligure: "Credo che la partita di questa sera sia uno spot importante per il calcio italiano, perché così come avevamo fatto sabato scorso, anche oggi siamo scesi in campo con grande professionalità, giocando con impegno e provando a portare a casa punti; dal punto di vista del gioco credo che un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma alla fine le maggiori motivazioni dell'Avellino hanno sicuramente fatto la differenza su quel pallone calciato in rete da Castaldo. Questo è uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni, per quanto ci riguarda avremmo potuto fare meglio contro squadre che stanno dietro a noi in classifica, forse ci è mancato il cambio di passo nel momento decisivo, ma abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione".