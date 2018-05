Spezia, Gallo: "Sono molto contento dei ragazzi"

© foto di Federico Gaetano

Fabio Gallo, tecnico dello Spezia, ha commentato la netta vittoria ottenuta in casa contro la Pro Vercelli: "Sono molto contento dei ragazzi e della loro prestazione. Abbiamo giocato senza mai mollare, come provato in allenamento. Abbiamo messo in campo grinta e qualità, poi in avanti abbiamo giocatori che determinano e questo ci aiuta".