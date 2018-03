Spezia, Gallo: "Ternana temibile. Non dobbiamo mollare fino in fondo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dello Spezia Fabio Gallo ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Ternana: “In settimana abbiamo analizzato attentamente la gara contro il Cesena, una prestazione non all'altezza di altre offerte dalla squadra. Era d'obbligo smaltire in fretta la sconfitta a prepararci bene per questa gara contro la Ternana, una squadra che ha sempre offerto ottime prestazioni offensive, con Montalto capace di segnare 15 reti, e che con il neo tecnico ha registrato la fase difensiva. Rimangono una squadra quadrata e organizzata, bisognerà stare molto attenti, ha caratteristiche differenti rispetto al Cesena, ma comunque temibili.- continua Gallo come si legge sul sito del club – Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo e quindi non tempo che ci sia appagamento, dobbiamo fare punti e non mollare fino in fondo. Ci aspettano tre gare in una settimana, ma dobbiamo ragionare su una gara alla volta. Pubblico in calo? Chi viene al Picco ci ha sempre dato un supporto importante, non sono mai mancati sostegno e appoggio al gruppo, sappiamo di poter contare sui nostri tifosi”.