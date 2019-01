© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È arrivata alla fine l’avventura del difensore centrale Nicolas Giani con lo Spezia. Entro lunedì infatti il calciatore, come riferisce Il Secolo XIX, firmerà con la Feralpisalò dove ritroverà il direttore sportivo Gianluca Andrissi. Una cessione a titolo definitivo da cui lo spezia non trarrà alcun vantaggio economico. Lo Spezia andrà poi a caccia di un centrale difensivo per completare il reparto, un giocatore con esperienza in Serie B, ma che possa fare il quarto nelle rotazioni alle spalle della coppia titolare Terzi-Capradossi e di Erlic ormai pienamente recuperato e pronto a essere la prima alternativa dietro.