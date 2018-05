Spezia, Gilardino: "Il mio futuro? Posso dire ancora la mia"

Fonte: Acspezia.com

© foto di Federico Gaetano

Seconda doppietta in maglia bianca per Alberto Gilardino, che al termine della sfida vinta contro la Pro Vercelli, analizza così il match ed il suo percorso con le Aquile: "E' stata una partita ben giocata fin dalle prima battute, un risultato che premia il duro lavoro e che arriva sul finire di una stagione complessivamente positiva, perchè non dobbiamo mai dimenticare che quest'anno siamo ripartiti da zero e che la Serie B è un campionato difficile con tante squadre attrezzate per provare la scalata alla massima serie; quest'anno deve rappresentare un punto di partenza per il futuro e la fiducia non deve assolutamente mancare.

Il mio futuro? Valuterò attentamente, sono conscio di poter dire ancora la mia se il fisico mi assiste, ma al momento punto a chiudere bene quest'anno e poi serenamente prenderemo le decisioni per la prossima stagione.

La mia gestione? Sono arrivato a stagione in corso, in ritardo di condizione e ci è voluto del tempo per rimettermi in pari con gli altri, ma quando sono stato bene ho sempre giocato; c'è sempre stata grande sintonia con il mister e tutto lo staff e ritengo la mia gestione ottimale sotto tutti gli aspetti".

Cosa è mancato a questa squadra? Non siamo riusciti a dare il cambio di marcia nei momenti salienti della stagione, faticando soprattutto contro squadre che rinunciavano a giocare a viso aperto, ma in un campionato così lungo e nel quale si è iniziato cambiando tanto, certe situazioni possono avvenire, l'importante ora è ripartire da quanto di buono ci sta lasciando quest'annata".