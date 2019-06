Spezia, giovedì incontro con Colla per il passaggio di proprietà

Dalla C con l'Albissola alla B con lo Spezia: potrebbe essere questo il percorso che nel giro di qualche giorno di Gianpiero Colla, attuale proprietario del club di Lega Pro interessato all'acquisto della società aquilotta da Gabriele Volpi. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX nella giornata di giovedì sarebbe stato fissato un incontro fra il numero uno dell'Albissola e Gianpiero Fiorani per definire altri dettagli del passaggio di proprietà. Da non escludere che Colla mantenga le proprietà di entrambi i club, con l'Albissola in qualità di realtà satellite dello Spezia.