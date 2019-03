© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un momento delicato della stagione, con la corsa play off che si infiamma e la vicenda legata al tesseramento di David Okereke che rischia di avere gravi ripercussioni sul club, i tifosi dello Spezia chiedono alla città di stringersi attorno alla squadra di Pasquale Marino. La chiamata è fissata per mercoledì sera nell’area verde di Melara, a due passi dal Ferdeghini per una cena che dovrebbe vedere nella sua interezza la squadra ligure compresi ovviamente mister Marino e il direttore sportivo Angelozzi. “Vogliamo spronare e mobilitare una città intera a difesa di questa squadra con la Smaiuscola, che è patrimonio inestimabile della nostra città - scrive la Curva Ferrovia come riporta Cittadellaspezia.com- Chi più chi meno, chi è più lontano e chi invece c'è sempre, chi non sopporta quello e chi invece lo ama, tutti in fondo al cuore amiamo lo Spezia. Bene, il momento del silenzio è finito. Non possiamo rimanere fermi, non è più possibile rimanere inermi e porgere l'altra guancia. La nostra città, la nostra tifoseria, la nostra maglia e questi fantastici ragazzi che la indossano meritano rispetto prima di tutto da noi e poi dall'Italia intera"