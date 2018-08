Spezia, Granoche ai saluti: firmerà con la Triestina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta Il Secolo XIX il futuro di Pablo Granoche è sempre più a tinte biancorosse, quelle dalla Triestina. Il club alabardato ha presentato un'offerta irrinunciabile che potrebbe produrre la tanto attesa fumata bianca entro le 20 di questa sera quando chiuderà il mercato in Serie C. Nella giornata di ieri i due club hanno trovato l'accordo di massima con i liguri che dovrebbero versare un incentivo all'esodo all'uruguayano per favorire il suo passaggio alla Triestina con cui firmerà un contratto da 120mila euro più bonus.