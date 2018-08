Spezia, Granoche in uscita: la Triestina in vantaggio sul Nacional

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'espertissimo attaccante Pablo Granoche è in uscita dallo Spezia, anche se il mercato della Serie B ha chiuso la sua finestra temporale. Sull'uruguayano nelle ultime ore si sono fatti avanti i connazionali del Nacional de Montevideo anche se, secondo quanto si apprende da Trivenetogoal.it, la Triestina rimane in forte vantaggio per assicurarsi un bomber di razza con il quale affrontare la Serie C.