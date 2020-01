© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia nella giornata di oggi sarà a Milano per chiudere due colpi in entrata con l’Hellas Verona. Si tratta del terzino sinistro Luigi Vitale e dell’esterno d’attacco Antonio Di Gaudio. I due arriveranno in prestito fino a fine stagione andando a completare l’organico a disposizione di mister Italiano che quasi certamente potrà ancora contare su Sveinn-Aron Gudjohnsen. L’islandese nonostante l’arrivo di Nzola e gli interessamenti di Livorno e Lucerna è destinato a restare in Liguria come riporta Il Secolo XIX. In uscita invece ci sono i difensori Juan Ramos, che ha varie richieste dalla C, e Bastoni, che potrebbe finire alla Pergolettese. Per Delano è sempre calda l’opzione Heracles in Olanda, mentre Buffonge resta ancora in bilico anche se potrebbe trovare nelle ultime ore di mercato una squadra in Serie C.