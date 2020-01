© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il centravanti Sveinn Aron Gudjohnsen si prospetta un nuovo prestito in Serie C dopo quello dell’anno passato con il Ravenna. L’islandese, chiuso dal neo arrivato Nzola e da Galabinov, infatti rischia di non trovare più spazio allo Spezia e potrebbe scendere di categoria per trovare maggiore minutaggio dopo una prima parte di stagione abbastanza positiva con la maglia dei liguri. Secondo Cittadellaspezia.com il futuro del figlio d’arte sarà alla Pergolettese.