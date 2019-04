Spezia, Gyasi: "Crediamo nei playoff, faremo di tutto per ottenerli"

© foto di Federico De Luca

Al termine della sfida pareggiata contro il Perugia, Emmanuel Gyasi, autore dell'assist per il momentaneo vantaggio aquilotto, analizza così la prestazione odierna: "Abbiamo dominato per larghi tratti, subendo gol nell'unica occasione concessa e questo non può che dispiacerci, dato che avremmo meritato di cogliere i tre punti.

Ripartiamo comunque dalla prestazione offerta oggi, una prova buona sotto tutti i punti di vista contro una squadra che come noi lotta per chiudere nei playoff.

Il gol? Ho creduto su una palla che vedeva i difensori umbri in vantaggio, poi una volta recuperata, invece che lasciarmi ingolosire ho alzato la testa ed ho servito Okereke che era meglio piazzato. Le sue condizioni? Mi auguro possa rientrare già mercoledì, ma ha subito davvero un brutto intervento che avrebbe meritato di essere sanzionato.

Noi crediamo nei playoff, stiamo bene ed anche oggi lo abbiamo dimostrato nonostante il risultato finale non ci veda pienamente soddisfatti, pertanto andremo a Palermo affamati e determinati a trovare punti pesanti per cogliere l'obiettivo che tutti noi vogliamo".