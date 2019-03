© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia Calcio rende noto che la serie di esami strumentali di controllo a cui è stato sottoposto Emmanuel Gyasi, in seguito al trauma ricevuto nel corso del match contro il Livorno, hanno dato esito negativo. Il giocatore e' stato dimesso questo pomeriggio dall'Ospedale Sant'Andrea. La Società bianca intende ringraziare il personale ospedaliero del nosocomio spezzino, pronto soccorso, radiologia ed in particolare il Dott. Prospero Magistrelli e lo staff della chirurgia toracica per la professionalità e sensibilità dimostrata; un sentito ringraziamento va anche al personale della Croce Rossa presente mercoledì sera allo stadio 'Picco' per tempestività ed efficacia posta in essere. Un forte e sentito ringraziamento infine a tutti coloro che hanno dimostrato vicinanza e affetto al nostro Emmanuel, ora lo aspettiamo presto in campo, più forte e carico che mai.