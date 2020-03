Spezia, Gyasi e un 2020 da urlo: ben cinque reti su sei sono arrivate nel nuovo anno

Il 2020 di Emmanuel Gyasi è iniziato come meglio non poteva sperare. Dopo una prima parte di stagione in cui si è dovuto sacrificare nel ruolo di prima punta per la prolungata assenza di Andrey Galabinov e la non ancora piena maturazione di Sveinn Aron Gudjohnsen. Spostato nel ruolo che gli è più congeniale, quello di esterno d’attacco nel tridente, a fine dicembre il ghanese è riuscito finalmente a mettere in mostra tutte le sue doti offensive e sopratutto una confidenza con la porta avversaria che solo ai tempi della Carrarese (stagione 2015/16) aveva mostrato.

La prima rete, nel 2-1 contro la Salernitana in realtà era arrivata proprio in chiusura di 2019 e da allora l’esterno non si è più fermato bissando contro il Cittadella al rientro dalla pausa invernale e poi trovando quattro gol di fila nelle ultime quattro gare di campionato. A questi si aggiungono due assist fra gennaio e febbraio che vanno a sommarsi agli altri due forniti nella prima parte di stagione. Un Gyasi da urlo per la cavalcata della squadra ligure che non vuole abbandonare il sogno promozione.