Spezia, Gyasi: "Felice del primo gol in B. Di Natale? Ci insegnerà tanto"

© foto di Diego Fornero/TorinoGranata.it

L'attaccante dello Spezia Emmanuel Gyasi ha parlato in conferenza stampa del suo primo gol, decisivo per la vittoria sul Brescia, con la maglia dei liguri: “È stata un'emozione grandissima, arrivata al termine di una bella azione corale, impreziosita da Mora con un preciso cross e completata con il mio colpo di testa in torsione. Davanti c'è grande concorrenza, ma non temo affatto la concorrenza e per questo cerco di dare sempre il massimo quando il mister mi chiama in causa. Il modulo adottato mi piace molto, che conosco bene avendoci giocato già nella Primavera del Torino. Per me è indifferente giocare a destra o sinistra, amo l'uno contro uno e servire assist ai compagni, ma sto cercando di migliorare anche dal punto di vista realizzativo. - continua Gyasi come riporta il sito del club ligure - L'esultanza? È nata come scommessa tra me, Terzi, Bartolomei e De Col; c'è un grandissimo gruppo, si respira armonia, voglia di fare bene ed è bello lavorare. Di Natale? Si parla di un campione, di un vero fenomeno, sicuramente saprà insegnarci tanto".