Spezia, Gyasi: "Felicissimo per il gol, spero in un 2020 migliore"

Emmanuel Gyasi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del successo dello Spezia sulla Salernitana per 2-1 è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante di Italiano Emmanuel Gyasi, autore del raddoppio spezzino: "Il gol l'ho voluto tantissimo, in questi mesi ho cercato di dare una mano a questa squadra ma non riuscivo. Grazie a Dio sono riuscito a far gol e sono felicissimo. Scuffet è un grandissimo portiere, ci sta dando una mano. Siamo contenti di lui, ha fatto una parata strepitosa (su Lombardi ndr). Devo solo continuare ad ascoltare il mister e spingere forte. Gli obiettivi? Non ci poniamo limiti, cerchiamo di giocare partita per partita e poi vedremo a maggio. Quest'anno mi aspettavo molto da me, ma dopo oggi spero che il 2020 sia ancora più bello. Non sono bravo a promettere, ma spero di fare più gol del 2019".