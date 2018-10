© foto di Diego Fornero/Torinogranata.it

Il rinnovo di contratto con lo Spezia fino al 2021 non silenzia le sirene di mercato per l'attaccante Emmanuel Gyasi. Il classe '94 infatti, come riporta Il Secolo XIX, ha diversi estimatori all'estero – soprattutto in Belgio e in Olanda – che potrebbero muoversi nei prossimi mesi per strapparlo ai liguri anche se appare improbabile un addio prima della prossima estate.