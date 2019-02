Fonte: Acspezia.com

© foto di Federico De Luca

La sua terza rete in maglia bianca non è bastata per uscire con un risultato positivo dal "Cabassi" ed al termine del match Emmanuel Gyasi esprime tutta la propria amarezza ai microfoni della stampa: "Siamo veramente arrabbiati perchè non meritavamo di uscire sconfitti da questa sfida, ma ora non possiamo fare altro che pensare a mercoledì, determinati più che mai a tornare al successo, imparando dai nostri errori.

Mercoledì servirà una prestazione importante, tutta la squadra vuole rispondere subito al ko odierno e per fortuna tra pochi giorni torneremo in campo, oltretutto per affrontare una sfida particolarmente sentita come quella con il Livorno.

Nel primo tempo non siamo scesi al campo con il consueto approccio, ma nella ripresa siamo stati bravi a rimetterci in carreggiata, ribaltando il risultato e mantenendo bene le redini del gioco, quantomeno fino a cinque minuti dal fischio finale, quando abbiamo gettato all'aria l'intera partita; serve maggior cattiveria, sia per chiudere le partite sia per mantenere il risultato ed in questo dobbiamo sicuramente crescere velocemente".