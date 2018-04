Spezia, i convocati di Gallo: out Juande e Palladino

© foto di Federico Gaetano

Lo Spezia di mister Gallo si prepara a far visita al Foggia nell'infrasettimanale valido per il 39o turno cadetto in programma domani, ore 15:00, sul terreno del 'Pino Zaccheria'.

Prima della partenza verso la Puglia, il tecnico di Bollate ha diramato la lista dei convocati tra cui torna Filippo De Col dopo la squalifica; non disponibili, insieme a Walter Lopez squalificato, Juande (lieve fastidio al ginocchio), Giuseppe Mastinu e Raffaele Palladino.

Ecco la lista dei 23 aquilotti disponibili:

PORTIERI: 1.BASSI, 33.DI GENNARO, 43.MANFREDINI

DIFENSORI: 4.CAPELLI, 5.GIANI, 6.CECCARONI, 13.AUGELLO, 15.CORBO, 19.TERZI, 21.DE COL, 28.MASI

CENTROCAMPISTI: 7.BOLZONI, 16.MORA, 17.AWUA, 18.DE FRANCESCO, 21.PESSINA, 25.MAGGIORE, 42.AMMARI

ATTACCANTI: 9.FORTE, 10.GILARDINO, 29.GRANOCHE, 32.MULATTIERI, 39.MARILUNGO