Spezia, i convocati di Marino: out Pierini, Capradossi e Lamanna

Disse a sorpresa Aurelio De Laurentiis, in un caldo pomeriggio di metà luglio a La Repubblica, che "Cristiano Ronaldo era stato proposto pure al Napoli". Sì, proprio il Fenomeno portoghese, l'acquisto del secolo della Juventus che per tre cifre e tanti zeri al seguito lo ha strappato...

Cagliari, i convocati per la trasferta a San Siro: out Lykogiannis

Roma, dubbio Manolas per Di Francesco in vista del derby

Maggio su Sarri: "Amareggiato per i cinque minuti che mi ha negato"

Giudice Sportivo, no squalificati. Simulazione cara per Piatek: 2mila euro

Nela: "Milan, il prossimo anno Conte in panchina"

Inter, si allungano i tempi per Vrsaljko: potrebbe tornare dopo la sosta

Atalanta, Masiello in dubbio per Firenze: il difensore lavora a parte

Croazia, i convocati per Inghilterra e Giordania: ci sono nove italiani

Parma, problema alla coscia per Inglese. Empoli a rischio

Juventus, i convocato per il Napoli: out Khedira, c'è Kean

Serbia, Milinkovic e altri tre italiani convocati per la Nations League

L'Udinese si complimenta con De Paul per la chiamata con l'Argentina

Novellino: "Solo il Napoli può mettere in difficoltà la Juve"

Cerruti: "Napoli non può steccare. Milan, Gattuso andrà via"

Frosinone, terapie per Maiello e Ardaiz. Assente Bardi

Sassuolo, lavoro differenziato per Duncan e Peluso e Satalino

Dopo la rifinitura di questa mattina il tecnico di Marsala ha diramato la lista dei 23 convocati tra cui non ci sono, insieme a Nicholas Pierini (elongazione al bicipite femorale), anche Elio Capradossi ed Eugenio Lamanna. Ecco la lista dei convocati aquilotti:

